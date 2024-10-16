За нарушение правил пользования ККА в Армении в сентябре 249 налогоплательщиков оштрафованы на 131 млн. драмов

За нарушение правил пользования ККА в Армении в сентябре 249 налогоплательщиков оштрафованы на 131 млн. драмов

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. В Армении в сентябре 2024 года у 249 налогоплательщиков были зарегистрированы случаи нарушения правил использования контрольно-кассовых аппаратов (ККА), штраф составил 131 млн. драмов, сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам республики.

При этом у 11 налогоплательщиков штраф составил 1 млн. драмов и более, общий размер – 65,6 млн. драмов.

Штрафы на 1 млн. драмов и более за нарушение правил использования ККА зарегистрированы в таких сферах, как организация места для реализации торговли, организация проживания, общественное питание, торговля жидким и твердым топливом, автогазозаправки, автотехобслуживание и (или) автомойка, торговля автозапчастями, продуктовые магазины. ($1 - 387.20 драма) -0-

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10:48 16.10.2024

ККА, КГД, нарушения, налогоплательщики
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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