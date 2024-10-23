Американская корпорация DFC поможет развитию рынка капитала в Армении

Американская корпорация DFC поможет развитию рынка капитала в Армении

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. Перспективы экономического сотрудничества обсудил вице-премьер Армении Мгер Григорян на встрече в среду с делегацией американской “Международной корпорации по финансированию развития” (DFC) во главе с заместителем исполнительного директора  Нишей Бисвал.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, Григорян выступил за расширение сотрудничества Армении с корпорацией, подчеркнув важность содействия развитию частного сектора для обеспечения экономического роста.  

Ниша Бисвал представила основные инструменты поддержки корпорации и обсудила с вице-премьером перспективы развития рынка капитала Армении. Была также затронута важность реализации крупных инвестиционных проектов в Армении. 

О корпорации DFC

DFC сформировано в декабре 2019 года в структуре правительства США. Корпорация инвестирует в пять приоритетных секторов экономики - энергетика, здравоохранение, инфраструктура и технологии, агробизнес и продовольственная безопасность, поддержка МСБ. Также DFC предоставляет финансирование малому бизнесу и женщинам-предпринимателям для создания рабочих мест на развивающихся рынках.
 
Корпорация предусматривает потратить более $12 млрд. на финансирование новых проектов в 2024 финансовом году.  

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

17:14 23.10.2024

Армения, США, корпорация, DFC, рынок капитала
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

20:05 В январе-сентябре 2024 года Армения экспортировала 2500 тонн картофеля - министр

19:31 Пришло время институционального становления: Пашинян недоволен уровнем борьбы с коррупцией

19:23 Разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе возможно только с участием РФ - Захарова повторила тезис Оверчука

Самые популярные

МИД России заявил о возможности возвращения на Родину вынужде...
16/10 МИД России заявил о возможности возвращения на Родину вынужде...
« Октябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×