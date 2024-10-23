Американская корпорация DFC поможет развитию рынка капитала в Армении

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. Перспективы экономического сотрудничества обсудил вице-премьер Армении Мгер Григорян на встрече в среду с делегацией американской “Международной корпорации по финансированию развития” (DFC) во главе с заместителем исполнительного директора Нишей Бисвал.



Как сообщает пресс-служба правительства РА, Григорян выступил за расширение сотрудничества Армении с корпорацией, подчеркнув важность содействия развитию частного сектора для обеспечения экономического роста.



Ниша Бисвал представила основные инструменты поддержки корпорации и обсудила с вице-премьером перспективы развития рынка капитала Армении. Была также затронута важность реализации крупных инвестиционных проектов в Армении.



О корпорации DFC



DFC сформировано в декабре 2019 года в структуре правительства США. Корпорация инвестирует в пять приоритетных секторов экономики - энергетика, здравоохранение, инфраструктура и технологии, агробизнес и продовольственная безопасность, поддержка МСБ. Также DFC предоставляет финансирование малому бизнесу и женщинам-предпринимателям для создания рабочих мест на развивающихся рынках.



Корпорация предусматривает потратить более $12 млрд. на финансирование новых проектов в 2024 финансовом году.



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17:14 23.10.2024