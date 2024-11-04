Армении не нужен особо мощный энергоблок АЭС - министр

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Армении не нужен очень мощный энергоблок новой атомной станции, заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян.



"Что касается нового энергоблока - проведена большая работа. Мы постарались понять, какой будет энергетическая потребность у Армении в ближайшие годы, а именно до 2040-2050 гг. Всего был просчитан 21 сценарий того, как наша экономика будет развиваться, насколько вырастет потребление энергии, какое воздействие окажут электромобили и экспорт электроэнергии. Большая часть этих сценариев приводит к выводу, что нам не нужна особо мощная станция, учитывая также существующие (другие электростанции) и развитие солнечной энергетики", - сказал журналистам Саносян.



По его словам, мощность нового энергоблока может быть выше действующего, но не более 600 МВт. Саносян добавил, что будут проведены исследования как технологий, которые могут быть использованы при строительстве АЭС, так и моделей финансирования будущих работ.



Об Армянской АЭС



Армянская АЭС, единственная в регионе Южного Кавказа, расположена возле города Мецамор - примерно в 30 км к западу от Еревана. Станция является одним из основных источников электроэнергии в стране, обеспечивая до 40% общей выработки. Ее ресурс продлен до 2026 года, ведутся работы по повторной пролонгации еще на 10 лет.



Планируется в течение 8-10 лет построить новую АЭС, сейчас сравниваются различные варианты и изучается опыт партнеров из России, США, Южной Кореи. На рассмотрении армянской стороны уже находится разработанное госкорпорацией "Росатом" предварительное ТЭО строительства нового блока в 1200 МВт.



Ранее первый заместитель гендиректора Росатома Кирилл Комаров, отвечая на вопрос агентства "АРКА", заявил, что корпорация может предложить Армении ядерные реакторы мощностью от 50 до 1000 МВт. По его словам, есть, в частности, возможность из блоков в 50 МВт "собрать" реактор любой мощности.





Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

16:29 04.11.2024