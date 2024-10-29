Армении нужно производить уникальную продукцию для повышения потенциала роста экономики – глава ЦБ

ЕРЕВАН, 29 октября. /АРКА/. Экономика Армении имеет потенциал роста, и нужно сделать все возможное, чтобы он увеличился, заявил глава ЦБ Мартин Галстян.



«Нужно сконцентрироваться на том, чтобы мы стали страной, производящей более уникальную продукцию, чтобы производимые нами товары и услуги были бы более сложными, что предполагает их более высокую доходность», - сказал он на пресс-конференции во вторник.



Цифры и прогнозы по экономике Армении



Экономический рост Армении в госбюджете на 2024 год предусмотрен в размере 7%. ЦБ Армении ожидает рост экономики страны в 2024 году в диапазоне 6,5-5,8%. В проекте госбюджета на 2025 год экономический рост заложен на уровне 5,6%.



ЕАБР прогнозирует рост ВВП Армении в 7,5% в 2024 году и 4,2% в 2025 году. ВБ ожидает, что экономика Армении в 2024 году вырастет на 5,5%, а в 2025 году – на 5%. МВФ прогнозирует 6%-ный рост армянской экономики в 2024 году и 4,9%-ный – в 2025 году. ЕБРР прогнозирует экономический рост в Армении на 6,2% в 2024 году и 4,8% в 2025 году. Прогнозы АБР - 5,7% на 2024 год и 6% на 2025 год. Согласно прогнозу агентства Fitch Ratings, рост экономики Армении в 2024 году составит 6%, а в 2025 году - 4,9%. S&P прогнозирует 6,2%-ный рост экономики Армении в 2024 году, а ООН ожидает, что армянская экономика в 2024 году вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 4,8%. -0-



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17:12 29.10.2024