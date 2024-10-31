Армения сертифицирует 4 местных географических названия в качестве национальных брендов

Армения сертифицирует 4 местных географических названия в качестве национальных брендов

ЕРЕВАН, 31 октября. /АРКА/. Власти Армении работают над защитой своих национальных брендов на международном уровне, заявил министр экономики РА Геворг Папоян. 

Он сообщил, что Министерство экономики уже разработало 4 географических названия-бренда, которые будут презентованы в скором времени и сертифицированы в соответствии с международными правилами.

«Армения активно сотрудничает с партнерами из ЕС, в частности, в направлении укрепления и развития армянских брендов. Считаю, что именно с армянскими брендами мы в будущем сможем должным образом усилить (свои позиции на международном рынке), потому что качество продукции достаточно высокое», - отметил Папоян на заседании правительства в четверг.  

По его словам, наблюдается также определенный прогресс по части регистрации армянских географических названий. "До конца года будет задействована специализированная организация, которая будет в обязательном порядке сертифицировать эту продукцию», - сказал Папоян.  

О ребрендинге армянского коньяка

Ранее в Армении заявляли об отказе от наименования "армянский коньяк" с постепенной заменой на новый бренд Armenian brаndy. На эти цели ЕС выделил Армении 2,9 млн. евро. 

Как заявляли в Минэкономики РА, Армения в рамках подписанного ранее соглашения обязалась постепенно отказаться от использования этих географических наименований в отношении соответствующей алкогольной продукции местного производства. По правилам ЕС, названия "коньяк" и "шампанское" может носить только алкоголь, произведенный в одноименных регионах Франции. 

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Армения, бренд, товар, сертификация
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