ЕФСР предоставит Армении кредит в $100 млн. на финансирование дефицита госбюджета страны

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. Парламент Армении на заседании в четверг одобрил проект правительства на получения кредита в размере $100 млн. от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).



Средства пойдут на покрытие бюджетного дефицита республики. Министр финансов Ваге Ованнисян при обсуждении проекта сообщил, что кредит предоставляется на срок в 20 лет с годовой процентной ставкой 4% с 10-летним льготным периодом.



По его словам, средства будут направлены на продолжение финансирования программ экономических реформ правительства РА в текущем году.



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12:48 24.10.2024