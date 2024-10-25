Экономическая активность в Армении за 9 месяцев выросла на 8,7%

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Показатель экономической активности Армении, по предварительным данным, в январе-сентябре 2024 года зарегистрировал рост в 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Национальный статистический комитет республики.



При этом, в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем прошлого года показатель экономической активности вырос на 7%, а по сравнению с августом этого же года –на 6,6%.



Согласно представленным данным, рост по итогам девяти месяцев текущего года был зарегистрирован во всех представленных сферах экономики, данные по среднемесячной номинальной зарплате не указаны.



За отчетный период объем производства промышленной продукции составил 2 123 520.8 млн. драмов, повысившись на 12,6% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года. При этом в сентябре за год рост составил 4,6%, а за месяц – 1,6%.



Объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-сентябре увеличился на 1,8%, до 628 664.6 млн. драмов. Данные по росту в сентябре не представлены.



Объем строительства за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 15,9% и составил 406 371.7 млн. драмов. В сентябре в годовом разрезе данный показатель вырос на 14,7%, а в месячном – на 5,7%.



При этом оборот внутренней торговли за январь-сентябрь текущего года достиг 4 418 461.8 млн. драмов, что на 19,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом в сентябре по сравнению с сентябрем 2023 года рост составил 13,4%, а по сравнению с августом этого же года был спад на 0,5%.



Согласно статданным, объем сферы услуг (без учета торговли) за отчетный период достиг 2 444 300.9 млн. драмов, что на 5,9% превышает аналогичный показатель прошлого года. В сентябре за год рост составил 11,6%, а за месяц был зарегистрирован спад на 2,5%.



Цифры и прогнозы по экономике Армении



Экономический рост Армении в госбюджете на 2024 год предусмотрен в размере 7%. ЦБ Армении ожидает рост экономики страны в 2024 году в диапазоне 6,5-5,8%.



ЕАБР прогнозирует рост ВВП Армении в 7,5% в 2024 году и 4,2% в 2025 году. ВБ ожидает, что экономика Армении в 2024 году вырастет на 5,5%, а в 2025 году – на 5%. МВФ прогнозирует 6%-ный рост армянской экономики в 2024 году и 4,9%-ный – в 2025 году. ЕБРР прогнозирует экономический рост в Армении на 6,2% в 2024 году и 4,8% в 2025 году. Прогнозы АБР - 5,7% на 2024 год и 6% на 2025 год. Согласно прогнозу агентства Fitch Ratings, рост экономики Армении в 2024 году составит 6%, а в 2025 году - 4,9%. S&P прогнозирует 6,2%-ный рост экономики Армении в 2024 году, а ООН ожидает, что армянская экономика в 2024 году вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 4,8%. -0-



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14:47 25.10.2024