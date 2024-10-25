Ереван и Анкара обсудят условия перезапуска железной дороги Гюмри-Кар

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Представители соответствующих ведомств Армении и Турции в ближайшее время встретятся, чтобы оценить условия возобновления железной дороги Гюмри-Карс, заявил вице-спикер НС РА, армянский спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.



«День встречи пока не назначен. Как мы это делали в прошлом, например, совместное исследование по мосту Маргара, представители ведомств Армении и Турции скоро встретятся для такого исследования с целью реализации этого соглашения. Я имею в виду оценку условий, необходимых для возобновление движения железной дороги Гюмри-Карс», - отметил Рубинян «Азатутюн».



По его словам, Армения ожидает, что все достигнутые договоренности будут реализованы, и в целом ожидает, что процесс урегулирования завершится установлением дипломатических отношений и открытием границ.



Спецпредставители Армении и Турции в последний раз встретились в июле текущего года на обновленном КПП «Маргара». Именно на этой встрече Рубинян и Кылыч договорились совместно оценить технические требования для пересечения границы по железной дороге Гюмри-Карс.



15 октября в Стамбуле на полях Всемирного конгресса Международной дорожной федерации состоялась встреча министра территориального управления и инфраструктур Армении Гнела Саносяна и министра транспорта и инфраструктур Турции Абдулкадыра Уралоглу. Подробностей по встрече нет.



Как заявлял глава МИД Армении Арарат Мирзоян 18 октября на министерской встрече региональной консультативной платформы «3+3» в Стамбуле, ввод в эксплуатацию железной дороги Гюмри-Карс между Арменией и Турцией вместе с железнодорожным сообщением между Арменией и Азербайджаном непосредственно обеспечит эффективное сообщение между Персидским заливом, Черным морем, Каспийским и Средиземным морями. -0-



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12:54 25.10.2024