Геополитическая напряженность может сказаться на морской торговле - доклад ООН

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. Геополитическая напряженность может помешать прогнозируемому на ближайшие годы росту морской торговли. Согласно ТАСС, об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).



ЮНКТАД ожидает, что в 2024 году объем морской торговли увеличится на 2%, а объем морских контейнерных перевозок на 3,5%. Ожидается также, что в 2025 - 2029 годах "общий объем морской торговли будет расти в среднем на 2,4% в год, а контейнерная торговля - на 2,7%". Хотя перспективы морской торговли "остаются позитивными", они зависят от того, как "продолжат развиваться некоторые негативные риски, включая войну на Украине, усиление геополитической напряженности и экономической неопределенности", констатировали авторы доклада.



По их словам, геополитическая напряженность может спровоцировать потрясения на мировых сырьевых рынках. В таком случае маршруты транспортировки нефти и зерна по Суэцкому каналу, Красному и Черному морям "могут пострадать, что приведет к потенциальному скачку цен на энергоносители и продовольствие". В свою очередь "технологические цепочки поставок чипов и полупроводников в Восточной Азии уязвимы к эскалации напряженности", предупредили эксперты. Они также напомнили, что "события в Черном море заставили Египет закупать зерно в Бразилии или в США вместо Украины", а поставки нефти из России "были направлены в Китай и Индию, а не в Европу".



Ключевые маршруты доставки товаров "столкнулись со значительными перебоями", что привело к задержкам и увеличению затрат, отметили в UNCTAD. Трафик через Панамский и Суэцкий каналы - важнейшие артерии мировой торговли - к середине 2024 года "упал более чем на 50% по сравнению с пиковыми значениями". Это было вызвано "низким уровнем воды в Панамском канале и вспышкой конфликта в регионе Красного моря, затронувшего Суэцкий канал". Перенаправление грузов на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды (южная оконечность Африки) резко возросло. Это помогает поддерживать поток товаров, но "значительно увеличивает затраты, задержки и выбросы углекислого газа".



В UNCTAD призвали мировое сообщество "скоординировать усилия" в сфере навигации, инвестировать в "низкоуглеродное и экологически чистое судоходство", повысить эффективность портов и применять упрощенные процедуры торговли. Кроме того авторы доклада подчеркнули важность "мониторинга развития рынка грузовых перевозок, оценки тенденций в тарифах на морские перевозки и их влияния на поддержку уязвимых экономик".





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09:16 23.10.2024