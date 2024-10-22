МВФ оставил неизменным прогноз роста экономики Армении на 2024 год и ожидает замедление в 2025 году

ЕРЕВАН, 22 октября. /АРКА/. МВФ ожидает, что рост ВВП Армении достигнет 6% и 4,9% в 2024 и 2025 годах соответственно, поскольку внутреннее потребление и внешний спрос замедляются. Об этом говорится в заявлении руководителя армянской миссии МВФ Ивы Петровой по итогам визита в Армению 18 сентября – 1 октября.



В апрельском докладе МВФ World Economic Outlook отмечалось, что рост армянской экономики в 2024 году составит 6%, а в 2025 году замедлится до 5,2%.



«Экономическая активность Армении остается устойчивой, при этом реальный ВВП вырос на 6,5% в первой половине года за счет внутреннего спроса. Рост занятости был стабильным, в среднем 19% с начала 2023 года, в то время как инфляция оставалась низкой на уровне 0,6 процента в годовом исчислении в сентябре», - говорится в заявлении.



В МВФ ожидают, что инфляция останется низкой в краткосрочной перспективе и постепенно приблизится к целевому показателю инфляции ЦБ Армении в среднесрочной перспективе.



«Значительные риски для этого прогноза включают геополитическую напряженность и потенциальные неудачи в росте у торговых партнеров, откат притока капитала и скачки мировых цен на продовольствие и энергоносители. С другой стороны, рост может превзойти ожидания, если чистый экспорт будет работать лучше, чем ожидалось, и если структурные реформы и интеграция беженцев будут реализованы быстрее», - говорится в заявлении Петровой.



Цифры и прогнозы по экономике Армении



Экономический рост Армении в госбюджете на 2024 год предусмотрен в размере 7%. ЦБ Армении ожидает рост экономики страны в 2024 году в диапазоне 6,5-5,8%.



ЕАБР прогнозирует рост ВВП Армении в 7,5% в 2024 году и 4,2% в 2025 году. ВБ ожидает, что экономика Армении в 2024 году вырастет на 5,5%, а в 2025 году – на 5%. МВФ прогнозирует 6%-ный рост армянской экономики в 2024 году и 4,9%-ный – в 2025 году. ЕБРР прогнозирует экономический рост в Армении на 6,2% в 2024 году и 4,8% в 2025 году. Прогнозы АБР - 5,7% на 2024 год и 6% на 2025 год. Согласно прогнозу агентства Fitch Ratings, рост экономики Армении в 2024 году составит 6%, а в 2025 году - 4,9%. S&P прогнозирует 6,2%-ный рост экономики Армении в 2024 году, а ООН ожидает, что армянская экономика в 2024 году вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 4,8%.



Цифры и прогнозы по инфляции



В госбюджете на 2024 год инфляция заложена на уровне 4% (±1,5%). В сентябре 2024 года 12-месячная инфляция составила 0,6%. Согласно отчету ЦБ по денежно-кредитной политике за третий квартал текущего года, по итогам 2024 года инфляция в Армении ожидается в пределах 2,1-2%, прогноз на 2025 год – 4-3,2%, на 2026 год – 4,2-3,8%, на 2027 год - 4%.



ВБ ожидает, что инфляция в Армении в 2024 году составит 3%, в 2025 году – 3,5%, а в 2026 году – 4%. МВФ прогнозирует, что цены в Армении в 2024 году вырастут на 3,1%, а в 2025 году - на 3,7%. По прогнозам АБР, инфляция в Армении в 2024 году составит 0,8%, а в 2025 году ускорится до 2,5%. ЕАБР по итогам текущего года ожидает в Армении инфляцию на уровне 1,5%. -0-



Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

15:58 22.10.2024