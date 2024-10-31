Один из научных центров Армении переходит на «зеленую» энергию (ВИДЕО)

Один из научных центров Армении переходит на «зеленую» энергию (ВИДЕО)

ЕРЕВАН, 31 октября. /АРКА/. Научно-исследовательский институт математических машин, действующий в Ереване с 1956 года, перешел на возобновляемые источники энергии.

Как сообщает пресс-служба Акба банка, в результате сотрудничества с Акба Лизингом в этом году на крыше института были установлены более 300 солнечных станций, что обеспечит экономию 14 млн. драмов в год.

«У нас есть договор с Акба Лизингом, и мы установили солнечные станции в более 150 кВт, использование которых очень важно для нас/ В первую очередь, мы покрываем наши расходы на электроэнергию, а избыток – продаем Электрическим сетям Армении», - отметил заместитель директора Ереванского научно-исследовательского института математических машин Самвел Амирханян.

В будущем на территории института будет действовать музей, где будут представлены технологические достижения за несколько лет, а также люди, которые принимали в этом участие и создали основу для развития отрасли.

Акба банк является 100%-ным акционером Акба Лизинг.

Акба Лизинг контролируется со стороны ЦБ Армении. ($1 - 387.62 драма) -0-

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ЕрНИИМ, Акба Лизинг, солнечные панели
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