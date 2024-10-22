Основным драйвером роста экспорта в Армении в августе оставался реэкспорт золота и ювелирных изделий – ВБ

ЕРЕВАН, 22 октября. /АРКА/. Несмотря на тенденцию спада, в августе реэкспорт золота и ювелирных изделий в Армении оставался основным драйвером роста экспорта. Об этом говорится в обзоре Всемирного банка «Armenia Monthly Economic Update – October 2024».



«Экспорт товаров вырос на 58,1%, а импорт – на 18,7%. Рост экспорта был, в основном, обусловлен трехкратным увеличением по линии драгоценных и полудрагоценных камней (включая золото и ювелирные изделия). За исключением этой группы, экспорт вырос на 11% в августе», - отмечается в исследовании.



Внешнеторговый оборот Армении в августе 2024 года составил $2,1 млрд., увеличившись по сравнению с августом 2023 года на 33,3%, а по сравнению с июлем 2023 года – на 7,4%. При этом экспорт в августе составил $945.0 млн., при росте по сравнению с августом 2023 года на 58,1%, а по сравнению с июлем 2024 года – на 15,6%. Импорт в августе достиг $1,2 млрд., увеличившись по сравнению с августом 2023 года на 18,7%, а по сравнению с июлем 2024 года – на 1,7%. -0-



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17:32 22.10.2024