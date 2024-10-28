Пашинян назвал 5 концепций, которые легли в основу госбюджета "Реальной Армении"

Пашинян назвал 5 концепций, которые легли в основу госбюджета "Реальной Армении"

ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления при обсуждении госбюджета страны на 2025 год в парламенте назвал концепции, на которых основан главный финансовый документ страны. 

Это, как заявил Пашинян - 
- Армения мой очаг, народ моя семья 
- Богатей и обогащай
- Будущее Армении зависит от одного человека, и это ты 
- Отечества - это страна, любишь отечество - усиливай страну 
- Здесь Родина, здесь хлеб, здесь жизнь

Указанные тезисы, по его словам, не просто легли в основу бюджета на следующий год, а должны быть заложены в основу планирования бюджета в целом.  

О госбюджете-2025 

В утвержденном в конце сентября 2024 года правительством Армении проекте госбюджета на 2025 год доходы заложены на уровне 2 трлн. 873 млрд. драмов, расходы - в размере 3 трлн. 482 млрд. драмов, дефицит - 609 млрд. драмов. Рост экономики запланирован на уровне 5,6%, средняя инфляция - 3,5%, а соотношение правительственного долга к ВВП - 53,5%. ($1 - 387.25 драма)

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10:28 28.10.2024

Армения, Пашинян, бюджет, концепция
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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