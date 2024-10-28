Социальные расходы в госбюджете Армении 2025 года составят 905 млрд. драмов - Минфин

Социальные расходы в госбюджете Армении 2025 года составят 905 млрд. драмов - Минфин

ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. Расходы на сферу социальной защиты в Армении, согласно проекту  госбюджета на 2025 год, составят 905 млрд. драмов; это на 14,9% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил министр финансов РА Ваге Ованнисян, выступая на бюджетных обсуждениях в парламенте.

"Хотя у нас и наблюдается прирост, но это результат роста базовых показателей, то есть значимых политических изменений не произошло. В результате расходы на социальную защиту составят 8,2% от ВВП, то есть на 0,6% больше, чем в 2024 году", - сообщил Ованнисян. 

О госбюджете-2025

В утвержденном в конце сентября 2024 года правительством Армении проекте госбюджета на 2025 год доходы заложены на уровне 2 трлн. 873 млрд. драмов, расходы - в размере 3 трлн. 482 млрд. драмов, дефицит - 609 млрд. драмов. Рост экономики запланирован на уровне 5,6%, средняя инфляция - 3,5%, а соотношение правительственного долга к ВВП - 53,5%. ($1 - 387.25 драма)

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11:39 28.10.2024

Армения, госбюджет, социальная сфера
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