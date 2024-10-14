Товарооборот между Арменией и ОАЭ превысил $4,2 млрд.

Товарооборот между Арменией и ОАЭ превысил $4,2 млрд.

ЕРЕВАН, 14 октября. /АРКА/. Товарооборот между Арменией и ОАЭ превысил порог в $4,2 млрд. Об этом, как сообщает Министерство экономики республики, было отмечено на встрече генерального секретаря ведомства Айказа Насибяна с генсеком Федерации торговых палат ОАЭ Хумайдом бин Салемом на полях состоявшегося 9 октября второго армяно-эмиратского бизнес-форума.  

Собеседники высоко оценили впечатляющий рост товарооборота между двумя странами.
 
ОАЭ входит в тройку лидеров по объему товарооборота с Арменией. По данным Нацстаткомитета, внешнеторговый оборот между двумя странами в январе-августе 2024 года превысил $4,35 млрд. увеличившись в 6,8 раза. Экспорт за 8 месяцев достиг $4,31 млрд. при росте в 7,3 раза, а импорт составил $304,9 млн, сократившись на 23%. -0-

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10:54 14.10.2024

Армения, ОАЭ, товарооборот, внешнеторговый оборот
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