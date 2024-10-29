ЦБ Армении понизил ставку рефинансирования на 0.25 процентных пункта до 7.25%

ЦБ Армении понизил ставку рефинансирования на 0.25 процентных пункта до 7.25%

ЕРЕВАН, 29 октября. /АРКА/. Совет Центрального банка РА на заседании 29 октября снизил ставку рефинансирования на 0.25 процентных пункта, установив на уровне 7.25%. 

Также понижены также ставка ломбардного репо – до 8.75% и ставка привлечения денежных средств – до 5.75%, сообщает пресс-служба регулятора.

Это 12-е подряд понижение ставки рефинансирования, начиная с июня прошлого года, и седьмое - с начала текущего года. 

Так, 13 июня 2023 года ЦБ установил ставку в размере 10.5%, уменьшив на 0,25 процентных пункта, 1 августа – понизил до 10.25%, 12 сентября - до 9.75%, 31 октября - до 9.5%, 12 декабря - до 9.25%, 30 января 2024 года – до 8.75%, 12 марта - до 8.5%, 30 апреля - до 8.25%, 11 июня - до 8%, 30 июля - до 7.75%, 10 сентября - 7,50%. 

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12:48 29.10.2024

Армения, ЦБ, ставка рефинансирования
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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