В 270 населенных пунктах в Армении установят противоградовые сетки при софинансировании властей - министр

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. Правительство Армении на заседании в четверг утвердило программу содействия фермерским хозяйством в районах, которые часто страдают от града. При 75%-ном софинансировании властей в 270 населенных пунктах (над садами и посевными территориями) будут установлены противоградовые сетки общей площадью более 1150 га.

Как отметил на заседании правительства министр экономики Геворг Папоян, установка противоградовых сеток обойдется в 12,1 млн. драмов за каждый гектар. "Государство планирует компенсировать 75% расходов, то есть фермеры вложат всего 3 млн. драмов, а оставшиеся 9 млн. драмов выделят власти", - сказал он.

Другим решением правительства планируется финансирование пилотной программы, предусматривающей создание на придомовых территориях садов и установку современной оросительной системе. Средства будут выделены Министерству экономики РА. В рамках программы с 91 бенефициаром уже заключены договора на финансирование создания садов и установку системы орошения на территории в 6945 га. ($1 - 387.67 драма).

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15:27 24.10.2024