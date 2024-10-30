В Резервном фонде правительства Армении остается 50 млрд. драмов, в 2025 году размер фонда будет сокращен на 24 млрд. драмов

В Резервном фонде правительства Армении остается 50 млрд. драмов, в 2025 году размер фонда будет сокращен на 24 млрд. драмов

ЕРЕВАН, 30 октября. /АРКА/. В Резервном фонде правительства Армении на текущий момент остается 50 млрд. драмов, и принято решение не расходовать эти средства, заявил министр финансов Армении Ваге Ованнисян в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2025 год.

"Резервный фонд правительства на 2024 год составлял 134 млрд. драмов, а в бюджете на 2025 год предусмотрен объем в 110 млрд. драмов. Это средства не только для финансирования непредвиденных расходов, но и управления различного вида рисков. На эти цели запланировано 95 млрд драмов", - сообщил он. 
 
Он сообщил также, что помимо этого имеется стабилизационный счет, на котором в данный момент находится примерно 110 млрд. драмов, которые могут быть использованы в качестве подушки безопасности от непредвиденных рисков. ($1 - 387.06 драма) -0-

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11:43 30.10.2024

Резервный фонд, стабилизационный счет, Минфин
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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