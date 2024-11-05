В Центре Еревана 145 тыс. абонентов обеспечат бесперебойным электроснабжением (ВИДЕО)

В Центре Еревана 145 тыс. абонентов обеспечат бесперебойным электроснабжением (ВИДЕО)

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. В центре Еревана бесперебойным электроснабжением будут обеспечены 145 тыс. абонентов, из которых 5 тыс. - общественных, сообщает пресс-служба столичной мэрии. 

Отмечается, компанией "Электросети Армении" на 40 улицах будет проложено 40 км кабеля. Согласно сообщению, стройплощадки обеспечены соответствующим оборудованием, обеспечивающим безопасность пешеходов и дорожного движения.

Как считают в мэрии, реализуемая совместно с компанией ЭСА инвестиционная программа позволит решить накопившиеся за десятилетиям проблемы с энергоснабжением. 

Ранее в ЭСА сообщили о планах инвестировать около 6,7 млрд. драмов на программу модернизации сети электроснабжения в центре Еревана в течение 2-3 лет. 

ЗАО "Электросети Армении" входит в группу компаний "Ташир", которой владеет крупный предприниматель и благотворитель Самвел Карапетян. ЭСА управляет распределительными сетями среднего и низкого напряжения в Армении, обслуживая 1 млн. абонентов в стране. 




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