В Вайоцдзорской области Армении прервано газоснабжение до вечера вторника

В Вайоцдзорской области Армении прервано газоснабжение до вечера вторника

ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. Газоснабжение ряда адресов в Вайоцдзорской области Армении прервано с 9:30 28-го октября по 21:00 29 октября из-за аварии на магистральном трубопроводе Джермук-Вайк, сообщает компания «Газпром Армения».

Так, подача газа прервана в городах Вайк и Ехегнадзор, селах Агаракадзор, Гладзор, Вернашен, Гетап, Малишка, Арин, Азатек, Заритап, Пор, Гер Гер, а также ряда компаний, АГНКС и других общественных организаций в указанных населенных пунктах. -0-

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11:06 28.10.2024

Вайоц Дзор, газоснабжение, трубопровод
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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