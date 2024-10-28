В Вайоцдзорской области Армении прервано газоснабжение до вечера вторника

ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. Газоснабжение ряда адресов в Вайоцдзорской области Армении прервано с 9:30 28-го октября по 21:00 29 октября из-за аварии на магистральном трубопроводе Джермук-Вайк, сообщает компания «Газпром Армения».



Так, подача газа прервана в городах Вайк и Ехегнадзор, селах Агаракадзор, Гладзор, Вернашен, Гетап, Малишка, Арин, Азатек, Заритап, Пор, Гер Гер, а также ряда компаний, АГНКС и других общественных организаций в указанных населенных пунктах. -0-



Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

11:06 28.10.2024