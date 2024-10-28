В январе-сентябре экспорт из Армении вырос в 2,1 раза, импорт - на 2,5%, но есть ньюансы - Минфин

В январе-сентябре экспорт из Армении вырос в 2,1 раза, импорт - на 2,5%, но есть ньюансы - Минфин

ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. Министр финансов РА Ваге Ованнисян отчитался о показателях экспорта и импорта за 9 месяцев текущего года. 

"В январе-сентябре зафиксировано увеличение экспорта из Армении в 2,1 раза. Однако высокий рост в основном связан с экспортом золота. Так, показатель экспорта товаров армянского происхождения за исключением золота вырос примерно на 1,4%", - сообщил Ованнисян, выступая на бюджетных обсуждениях в парламенте. 

При этом он сообщил, что за тот же период импорт вырос на 2,5%. 

"Но без учета реэкспорта импорт сократился примерно на 5,2% ... Во втором полугодии прошлого года и первом полугодии этого года мы фиксировали значительный рост реэкспорта золота, а сейчас мы наблюдаем постепенное снижение данного фактора. Мы считаем, что в следующем году влияние фактора реэкспорта продолжит снижаться", - сказал министр. 

Согласно оперативным статистическим данным, объем внешнеторгового оборота в Армении в январе-сентябре 2024 года составил $23 717.9 млн. (рост на 73,5% к тому же периоду 2023 года). Экспорт вырос в 2,1 раза до $10 595.4 млн. а импорт достиг $13 122.5 млн., зафиксировав рост на 54,2%. 


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11:53 28.10.2024

Армения, экспорт, импорт, министр
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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