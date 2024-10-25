Выработка электроэнергии в Армении за 9 месяцев выросла на 1,2%

Выработка электроэнергии в Армении за 9 месяцев выросла на 1,2%

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Объем производства электроэнергии, по оперативным статистическим данным, за январь-сентябрь 2024 года вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Национальный статистический комитет республики.

Как отмечается в отчете, объем выработки электроэнергии за восемь месяцев текущего года составил 6 422.5 млн. кВт.ч. 

При этом данный показатель в сентябре за год вырос на 7%, а за месяц – сократился на 10,6%. -0-

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16:08 25.10.2024

электроэнергия, выработка, сентябрь, статистика
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