Экономист армянского происхождения Ачемоглу получил Нобелевскую премию по экономике

Экономист армянского происхождения Ачемоглу получил Нобелевскую премию по экономике

ЕРЕВАН, 14 октября. /АРКА/. Премию от Шведского государственного банка в области экономических наук в память об Альфреде Нобеле 2024 г. получили американские ученые Дарон Ачемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон «за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние». Об этом пишут Ведомости со ссылкой на сайт Нобелевского комитета.

Исследователи пришли к выводу, что в основе различий в процветании государств, которых затронула европейская колонизация, лежат социальные институты, которые были изменены или искусственно созданы в колониях. Социальные институты, или как их описывают авторы – инклюзивные, вводились в бедных странах, что со временем приводило к общему процветанию населения. Ученые утверждают, что это важная причина, по которой бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь бедны, и наоборот.

Как пишет gazeta.ru, имена лауреатов были представлены Нобелевским комитетом при Каролинском медицинском институте на церемонии, прошедшей в Стокгольме. -0-

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14:25 14.10.2024

Дарон Ачемоглу, Нобелевская премия
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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