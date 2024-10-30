ANCA не поддержала ни одного из кандидатов в президенты США

ЕРЕВАН, 30 октября. /АРКА/. Крупнейшая лоббистская организация армян США - Армянский Национальный Комитет Америки (Armenian National Committee of America, ANCA) не поддержала ни одного из кандидатов на пост президента США.



На президентских выборах в США, которые пройдут 5 ноября 2024 года, основная борьба развернется между Камалой Харрис от Демократической партии и Дональдом Трампом от Республиканской партии.



«Обе партии несут ответственность за вооружение Азербайджана, содействие Геноциду и отказу от Арцаха. Ни один из них никоим образом не отказался от этой безрассудной, безответственной и ориентированной на геноцид политики», - отмечается в заявлении ANCA в Facebook-е.



ANCA продолжает взаимодействие с обеими партиями и приветствует их заявления в поддержку армянских приоритетов, понимая, однако, что обещания в рамках предвыборных кампаний не являются гарантиями реальных действий после выборов.



«Ни один из кандидатов от основных партий не показал конкретных результатов, которые они способны дать до дня выборов. Если вы разочарованы тем, как ваш кандидат воспринимается армянскими избирателями, проживающими в США, сделайте все возможное, чтобы склонить своего кандидата на свою сторону, чтобы он привлек Баку к ответственности, сдержал новую агрессию Азербайджана, добился освобождения армянских заложников и проложил путь для возвращения армян в Арцах», - отмечается в заявлении.





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12:05 30.10.2024