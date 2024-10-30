Антикоррупционный комитет Армении расследовал за 9 месяцев 2024 года почти 1900 уголовных дел

Антикоррупционный комитет Армении расследовал за 9 месяцев 2024 года почти 1900 уголовных дел

ЕРЕВАН, 30 октября. /АРКА/. За девять месяцев 2024 года Антикоррупционным комитетом Армении рассмотрено и проведено предварительное расследование по 1896 уголовным производствам против 1477 в прошлом году (рост – 24,8%), заявил глава Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян. 

«Количество завершенных производств выросло на 266 или на 83,3%. За девять месяцев 2024 года в суд были направлены 114 уголовных производств в отношении 250 лиц», - сообщил Хачатрян, выступая на бюджетных обсуждениях в парламенте.

По его словам, аналогичный показатель прошлого года был на 20 дел или на 15% больше, а количество фигурантов - на 36 больше. 

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13:09 30.10.2024

Армения, Антикоррупционный комитет
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