Армянская и азербайджанская стороны поведут встречу по вопросу пленных и без вести пропавших, но сроков пока нет – глава СНБ

ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. В ближайшее время ожидается встреча с азербайджанской стороной по вопросу пленных и без вести пропавших, сообщил директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян.



«Вполне возможно, что такая встреча будет организована в ближайшее время. Не буду озвучивать даты, но вполне возможно, что в ближайшее время состоится встреча на уровне комиссий», - сказал Абазян в ответ на вопрос «Азатутюн».



По его словам, решения относительно сроков и места пока нет.



В понедельник в Ереване состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших (место нахождения неизвестно) лиц состоялось. Возглавляющий ее директор СБ Армен Абазян коснулся работ по выяснению судьбы без вести пропавших лиц. Были подытожены работы по делам о насильственном исчезновении и предпринимаемые меры, а также обсуждены предложения, представленные родителями, и приняты соответствующие решения.



Об армянских пленных в Баку



Официально Азербайджан подтверждает факт удержания только 33 армянских военнопленных и гражданских лиц, однако армянские правозащитники заявляют о еще 80 пленных армянах.



В Азербайджане под арестом находятся бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян, экс-президенты Республики Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян, экс-спикер парламента Давид Ишханян, бывший глава МИД и экс-помощник президента НКР Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и бывший замкомандующего Армией обороны Арцаха Давид Манукян. -0-



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18:35 28.10.2024