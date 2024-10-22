Байден призвал Пашиняна финализировать мирный договор с Азербайджаном до конца года

ЕРЕВАН, 22 октября. /АРКА/. Президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Агентство «АРКА» приводит полный текст письма, обнародованный пресс-службой правительства.



«Уважаемый господин премьер-министр, рад видеть, что ваша страна и Азербайджан добились устойчивого прогресса в финализации мирного договора, который урегулирует отношения между вашими двумя странами.



Хочу заверить вас, что Соединенные Штаты готовы поддержать прочное и достойное мирное соглашение, которое окончательно положит конец многовековому конфликту. Мирный договор, гарантирующее единство, суверенитет и территориальную целостность Армении, обеспечит безопасность и стабильность не только армянскому народу. Он изменит весь регион Южного Кавказа.



Как вы знаете, окончательная доработка оставшихся статей мирного соглашения потребует упорства, изобретательности и взаимных уступок. Но поставив патриотизм выше политики, вы мужественно и последовательно выбрали путь мира, и я призываю вас привести соглашение в окончательный вид в этом году.



Моя администрация готова предпринять смелые инициативы, которые помогут проложить путь к миру. Я попросил генерального директора по делам Европы Майкла Карпентера проинформировать вас о некоторых шагах, которые мы хотели бы предпринять, и получить ваше мнение о переговорах с Азербайджаном.



Как было отмечено в прошлом месяце на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сейчас настало время подтвердить приверженность Уставу ООН и фундаментальным принципам мира. Светлое будущее достижимо, и я с нетерпением жду работы с вами, чтобы не упустить его». -0-



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20:51 22.10.2024