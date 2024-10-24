Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис ничего не сделала, когда 120 тыс. армян Арцаха подверглись преследованиям

Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис ничего не сделала, когда 120 тыс. армян Арцаха подверглись преследованиям

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис ничего не сделала, когда 120 000 армянских христиан в Арцахе подверглись ужасным преследованиям и были насильственно перемещены.

"Христиане во всем мире не будут в безопасности, если Камала Харрис станет президентом Соединенных Штатов. Когда я стану президентом, я буду защищать преследуемых христиан, я буду работать над тем, чтобы остановить насилие и этнические чистки, и мы восстановим мир между Арменией и Азербайджаном", - написал в соцсетях экс-президент США, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп. 
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Месяц назад действующий вице-президент, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила о поддержке Армении и праве арцахцев вернуться на Родину.

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10:18 24.10.2024

США, Трамп, Харрис, Арцах, преследования
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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