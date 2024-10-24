Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис ничего не сделала, когда 120 тыс. армян Арцаха подверглись преследованиям

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис ничего не сделала, когда 120 000 армянских христиан в Арцахе подверглись ужасным преследованиям и были насильственно перемещены.



"Христиане во всем мире не будут в безопасности, если Камала Харрис станет президентом Соединенных Штатов. Когда я стану президентом, я буду защищать преследуемых христиан, я буду работать над тем, чтобы остановить насилие и этнические чистки, и мы восстановим мир между Арменией и Азербайджаном", - написал в соцсетях экс-президент США, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп.





Месяц назад действующий вице-президент, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила о поддержке Армении и праве арцахцев вернуться на Родину.





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10:18 24.10.2024