Единственная помеха для подписания мирного договора - отсутствие воли Азербайджана – провластный депутат

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Подписанию мирного договора с Азербайджаном на данный момент ничего не мешает, кроме отсутствия политической воли Азербайджана, заявила депутат правящей фракции "Гражданский договор" Рипсиме Григорян.



"Позиция Армении не изменилась – она заявила о готовности подписать соглашение в рамках согласованных пунктов, которые, по нашей оценке и убеждению, полностью соответствуют принципам, на основе которых должны быть урегулированы отношения, а также создают атмосферу доверия", – заявила она на брифинге в пятницу.



Премьер-министр РА Никол Пашинян неоднократно заявлял о готовности Армении подписать договор "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой" на основе согласованных статей и продолжить дальнейшие обсуждения по другим вопросам. -0-



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11:42 25.10.2024