Есть опасность, что Баку может снова нанести удары в Сюнике - Декоттиньи

ЕРЕВАН, 30 октября. /АРКА/. Посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи заявил об опасности возможных новых ударов со стороны Азербайджана по Сюникской области.



«Часть региона захвачена Азербайджаном, и мы это видим. Эта ситуация создает большие сложности для жителей. Есть реальная опасность, что удары могут снова повториться», - сказал Декоттиньи в среду журналистам в Горисе.



По его словам, у населения есть проблемы с водоснабжением и ряд других бытовых вопросов.



«Люди не могут даже посетить могилы своих родных», - сказал посол, назвав это "драмой".



Он рассказал, что в ходе своего недавнего посещения села Неркин Ханд встретился с супругами, проживающими в этом селе. Те сообщили, что они больше не могут посетить могилу сына, так как «Азербайджан захватил сельское кладбище».



Отвечая на вопрос по поводу того, фиксирует ли посол вторжение противника с четырех сторон на суверенную территорию Армению, Декоттиньи отметил, что "с трех сторон, потому что с одной стороны пока удается посетить Неркин Ханд".



Об агрессии Азербайджана против Армении



В приграничных с Азербайджаном районах Армении (в Сюнике, Гегаркунике и Вайоц Дзоре), 13-14 сентября ВС Азербайджана предприняли широкомасштабную агрессию в отношении суверенной территории Армении с применением крупнокалиберного оружия, артиллерии, ракетных комплексов и беспилотников.



ВС Азербайджане обстреляли 36 населенных пунктов Армении, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, в результате чего полностью или частично сгорели более 190 жилых домов, повреждены энергетические инфраструктуры, объекты водоснабжения, газопроводы, мост и автомобильные дороги.



По последним данным, с армянской стороны погибли и пропали без вести более 210 человек, в том числе погибли 4 мирных жителя, местонахождение 2 гражданских лиц неизвестно. Ранены 293 военнослужащих и 8 мирных жителей, порядка 20 военнослужащих взяты в плен. Имеются доказательства о случаях пыток, нанесения увечий, расчленения пленных или раненных армянских военнослужащих азербайджанцами, и тем самым незаконного убийства. -0-



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17:24 30.10.2024