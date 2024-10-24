Европарламент принял резолюцию с призывом вывести азербайджанские войска с территории Армении

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. Европарламент принял резолюцию о ситуации в Азербайджане, нарушении прав человека и международного права, а также отношениях с Арменией. В голосовании участвовали 573 евродепутата, за документ отдано 453 голоса, 31 депутат проголосовал против, 89 воздержались.



Депутаты в резолюции подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении, регулирование их отношений на основе принципов взаимного признания территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.



Они также подтвердили требование вывода азербайджанских войск со всей суверенной территории Армении, призвали Азербайджан уважать территориальную целостность Армении, подчеркнули, что вопросы связи Азербайджана с Нахичеваном должны решаться с полноценным уважением суверенитета и территориальной целостности Армении.



В резолюции подтверждена позиция европарламентариев о том, что ЕС должен быть готов применить санкции в отношении любых лиц и организаций, которые угрожают суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении.



Проголосовавшие за резолюцию приветствовали оказание несколькими странами-членами ЕС оборонной военной поддержки Армении и призвали страны-члены рассмотреть аналогичные инициативы. В документе также приветствуется новый импульс двусторонних отношений между ЕС и Арменией, содержится призыв к Комиссии и Совету активно содействовать стремлению Армении расширить сотрудничество с ЕС.



Депутаты призвали Азербайджан полностью выполнить все постановления Международного Суда, в том числе постановление от 17 ноября 2023 года, в котором указаны меры по безопасному, беспрепятственному и скорейшему возвращению людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха. Депутаты также потребовали воздержаться от уничтожения армянского культурного, религиозного и исторического наследия в Нагорном Карабахе и защитить его.



В документе депутаты Европарламента осудили Баку за нарушение прав человека и международного права в стране, призвали освободить людей, осужденных за политические взгляды, а лидеров ЕС, в частности председателя комиссии Урсулу фон дер Ляйен – использовать климатическую конференцию COP29 как возможность напомнить Азербайджану о его международных обязательствах и затронуть ситуацию с правами человека в этой стране в их отношениях с властями Азербайджана, передает Общественное телевидение Армении.



В документе содержится призыв к ЕС прекратить всю техническую и финансовую поддержку Азербайджана, которая может способствовать укреплению его военного потенциала или потенциала безопасности, а к странам-членам – заморозить весь экспорт в Азербайджан военной техники и оборудования для обеспечения безопасности.



В документе содержится также призыв к ЕС усилить мандат миссии ЕС в Армении, расширить его и продлить период деятельности. -0-



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17:23 24.10.2024