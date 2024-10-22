Глава МИД Армении представил спецпомощнику президента США позицию относительно скорейшего подписания мирного договора с Азербайджаном

Глава МИД Армении представил спецпомощнику президента США позицию относительно скорейшего подписания мирного договора с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 22 октября. /АРКА/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян представил во вторник спецпомощнику президента США, директору по делам Европы Совета нацбезопасности Майклу Карпентеру последние обсуждения процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Мирзоян и Карпентер обменялись мнениями по вопросам региональной стабильности и безопасности. Глава МИД отметил усилия, прилагаемые Арменией для установления мира на Южном Кавказе. 

В этом контексте Мирзоян подчеркнул заинтересованность Армении в достижении стабильного мира в регионе, что нашло отражение в позиции страны относительно скорейшего подписания мирного договора с Азербайджаном, а также в ее видении регионального экономического развития. 

«Были обсуждены развитие стратегического партнерства и вопросы региональной стабильности, а также вопросы двусторонней повестки Армения-США, в том числе, текущие программы, направленные на развитие стратегического партнерства, положительная динамика и перспективы будущего», - отмечается в сообщении пресс-службы МИД Армении.  

Мирзоян подчеркнул, что Армения заинтересована в продолжении развития отношений с США по направлениям, представляющим взаимный интерес, опираясь на общие ценности, достижения, а также изучая дополнительные возможности отраслевого сотрудничества. –0--

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19:01 22.10.2024

Мирзоян, Карпентер, Армения, США, Азербайджан, мирное соглашение
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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