Интерес к "Перекрестку мира" растет: Пашинян намерен представить проект на саммите БРИКС в Казани

Интерес к "Перекрестку мира" растет: Пашинян намерен представить проект на саммите БРИКС в Казани

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для Армении присутствие на различных переговорных площадках и представление ее точек зрения различным партнерам, а также их мнения являются важными. 

В этом контексте он отметил, что саммит БРИКС посвящен проблемам "Глобального Юга". По его словам это касается Армении и, в частности, проекта  "Перекресток мира", который он намерен представить на саммите и интерес к которому растет.

"В результате событий в Украине закрылись логистические узлы, по которым шли товары на десятки и сотни миллиардов. Я хочу, чтобы мы правильно оценивали: эти товары на десятки, сотни миллиардов и даже триллионы означают рабочие места, доходы, благосостояние или его отсутствие. Вся международная политика пытается решить эти вопросы в новой реальности. Считаю, что мы сделаем очень правильно, если при выстраивании своей внешней политики будем учитывать эти факторы", - сказал он в ходе правительственного часа в парламенте.

БРИКС проходит в Казани 22-24 октября. Пашинян подтвердил свое участие в саммите.

О проекте "Перекресток мира"

Армянский проект региональных коммуникаций "Перекресток мира" был презентован премьер-министром РА Николом Пашиняном в ноябре 2023 года форуме "Шелковый путь" в Тбилиси. Ключевой идеей проекта является запуск (возобновление) и развитие транспортных коммуникаций между Арменией, Грузией Турцией, Азербайджаном и Ираном посредством задействования автомобильных дорог, железнодорожных путей, кабелей, трубопроводов, ЛЭП.

Это позволит проложить короткий и эффективный путь между Каспийским до Средиземным морями, а также маршрут от Персидского залива до Черного моря. Согласно позиции Армении, все инфраструктуры действуют под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, по территории которых проходят; каждая страна на своей территории реализует пограничный и таможенный контроль, обеспечивает безопасность передвижения по ним грузов, транспортных средств и людей. -0-

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17:48 23.10.2024

"Перекресток мира", Армения, Пашинян
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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