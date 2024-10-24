Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры по мирному договору для его скорейшего подписания

Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры по мирному договору для его скорейшего подписания

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 24 октября в Казани встрече на полях 16-го саммита БРИКС обсудили вопросы, связанные с продвижением двусторонней мирной повестки, включая мирное соглашение, делимитацию и демаркацию границы и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Главам МИД поручено продолжить двусторонние переговоры по соглашению "Об установлении мира и межгосударственных отношениях" с целью его финализации и подписания по возможности в сжатые сроки. -0-

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17:15 24.10.2024

Пашинян, Алиев, Армения, Азербайджан, мирный договор
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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