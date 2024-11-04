Пашинян поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Молдовы Майе Санду по случаю победы на президентских выборах, сообщает пресс-служба правительства.



«Последовательное развитие отношений между Арменией и Молдовой является одним из приоритетов внешнеполитической повестки правительства РА. Уверен, что в ближайшие годы совместными усилиями мы сможем расширить и еще больше укрепить двусторонние отношения, основанные на тесных исторических связях и фундаментальных ценностях демократии», - говорится в послании.



По предварительным данным ЦИК после обработки 100% бюллетеней, во втором туре президентских выборов в Молдове победила действующий президент Майя Санду с результатом 55,33% голосов, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло - 44,67%. -0-



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16:50 04.11.2024