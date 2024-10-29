Правящая партия определилась с кандидатурой на пост министра юстиции Армении

ЕРЕВАН, 29 октября. /АРКА/. На заседании правления правящей партии «Гражданский договор», которое вел премьер-министр Армении Никол Пашинян принято решение выдвинуть кандидатуру Србуи Гальян на должность министра юстиции, сообщается на сайте партии.



Гальян в настоящее время занимает должность заместителя генерального прокурора Армении, координирует сферу, связанную с вопросами конфискации имущества незаконного происхождения.

С 2015 по 2019 гг. занимала различные посты в Специальной следственной службе, а в 2019-2020 гг. работала в должности заместителя министра юстиции.



Должность министра юстиции Армении вакантна с 1 октября после отставки Григора Минасяна. -0-



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22:29 29.10.2024