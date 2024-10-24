Премьер Армении заявил на БРИКС+ о готовности подписать с Азербайджаном согласованный как минимум на 80-90% мирный договор

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. Армения предлагает Азербайджану подписать мирный договор, так как он согласован как минимум на 80-90%, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



«И Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев неоднократно заявляли, что проект договора "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой" согласован как минимум на 80-90%. Уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга; об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем; по вопросу соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силой; невмешательства во внутренние дела друг друга; установления дипломатических отношений и создания двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором», - отметил Пашинян в четверг в своем выступлении на саммите БРИКС+ в Казани.



По его словам, уже на сегодняшний день в согласованном содержании проект договора формулирует и решает все принципиальные вопросы, необходимые для установления прочного фундамента для мира и нормализации отношении между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.



"И мы предлагаем Азербайджану уже подписать этот договор", - сказал Пашинян.



Пашинян напомнил, что накануне парламент Республики Армения ратифицировал Регламент о совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.



"После вступления в силу указанного документа в обеих странах, мы сможем активизировать процесс делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном на основе базовых принципов Алма-Атинской декларации 1991 года. Хотел бы особо подчеркнуть, что решение Конституционного суда Армении по данному правовому документу окончательно развеяло все опасения и исключило все доводы по поводу якобы наличия в Конституции Армении предполагаемых территориальных претензий к соседним странам, констатируя, что такие интерпретации необоснованны и нелегитимны", - сказал Пашинян.



Ранее Пашинян заявил послам ЕС о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном на основе согласованных статей и продолжить дальнейшие обсуждения по другим вопросам.–0--



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16:39 24.10.2024