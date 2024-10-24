Премьер Армении заявил на БРИКС+ о готовности подписать с Азербайджаном согласованный как минимум на 80-90% мирный договор

Премьер Армении заявил на БРИКС+ о готовности подписать с Азербайджаном согласованный как минимум на 80-90% мирный договор

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. Армения предлагает Азербайджану подписать мирный договор, так как он согласован как минимум на 80-90%, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

«И Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев неоднократно заявляли, что проект договора "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой" согласован как минимум на 80-90%. Уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга; об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем; по вопросу соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силой; невмешательства во внутренние дела друг друга; установления дипломатических отношений и создания двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором», - отметил Пашинян в четверг в своем выступлении на саммите БРИКС+ в Казани. 

По его словам, уже на сегодняшний день в согласованном содержании проект договора формулирует и решает все принципиальные вопросы, необходимые для установления прочного фундамента для мира и нормализации отношении между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

"И мы предлагаем Азербайджану уже подписать этот договор", - сказал Пашинян.

Пашинян напомнил, что накануне парламент Республики Армения ратифицировал Регламент о совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

"После вступления в силу указанного документа в обеих странах, мы сможем активизировать процесс делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном на основе базовых принципов Алма-Атинской декларации 1991 года. Хотел бы особо подчеркнуть, что решение Конституционного суда Армении по данному правовому документу окончательно развеяло все опасения и исключило все доводы по поводу якобы наличия в Конституции Армении предполагаемых территориальных претензий к соседним странам, констатируя, что такие интерпретации необоснованны и нелегитимны", - сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявил послам ЕС о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном на основе согласованных статей и продолжить дальнейшие обсуждения по другим вопросам.–0--

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

16:39 24.10.2024

Пашинян, Армения, Азербайджан, мирный договор, делимитация границы
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

17:48 Акба банк направит $50 млн. на развитие бизнеса в Армении (ВИДЕО)

17:23 Европарламент принял резолюцию с призывом вывести азербайджанские войска с территории Армении

17:15 Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры по мирному договору для его скорейшего подписания

Самые популярные

МВФ оставил неизменным прогноз роста экономики Армении на 202...
22/10 МВФ оставил неизменным прогноз роста экономики Армении на 202...
« Октябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×