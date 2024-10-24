Премьер-министр Армении и иранский президент обсудили двустороннюю повестку и региональные проблемы

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. В Казани на полях саммита БРИКС состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба правительства РА.



Армянский премьер выразил удовлетворение динамичным характером отношений с Ираном и подчеркнул, что с момента вступления в должность Пезешкиана эта динамика не только сохраняется, но и развивается. Пашинян заявил, что дальнейшее развитие отношений с Ираном является одним из приоритетов правительства РА.



Иранский президент Ирана отметил важность последовательного развития и расширения сотрудничества с Арменией, в том числе в сферах экономики и культуры. Пезешкиан подчеркнул, что для его страны приоритетом является развитие отношений с соседними и дружественными странами, одной из которых является Армения.



Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня. В частности, были рассмотрены вопросы, связанные с сотрудничеством в сферах экономики, энергетики и инфраструктуры.



Состоялся обмен мыслями по региональным и международным проблемам. Собеседники отметили важность реализации последовательных шагов по обеспечению мира и стабильности.



Лидеры Армении и Ирана выразили уверенность, что крепкие и глубокие двусторонние отношения будут способствовать развитию регионального сотрудничества.





Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

11:42 24.10.2024