Премьер-министр Армении и иранский президент обсудили двустороннюю повестку и региональные проблемы

Премьер-министр Армении и иранский президент обсудили двустороннюю повестку и региональные проблемы

ЕРЕВАН, 24  октября. /АРКА/. В Казани на полях саммита БРИКС состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба правительства РА.

Армянский премьер выразил удовлетворение динамичным характером отношений с Ираном и подчеркнул, что с момента вступления в должность Пезешкиана эта динамика не только сохраняется, но и развивается. Пашинян заявил, что дальнейшее развитие отношений с Ираном является одним из приоритетов правительства РА.

Иранский президент Ирана отметил важность последовательного развития и расширения сотрудничества с Арменией, в том числе в сферах экономики и культуры. Пезешкиан подчеркнул, что для его страны приоритетом является развитие отношений с соседними и дружественными странами, одной из которых является Армения. 

Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня. В частности, были рассмотрены вопросы, связанные с сотрудничеством в сферах экономики, энергетики и инфраструктуры.

Состоялся обмен мыслями по региональным и международным проблемам. Собеседники отметили важность реализации последовательных шагов по обеспечению мира и стабильности. 

Лидеры Армении и Ирана выразили уверенность, что крепкие и глубокие двусторонние отношения будут способствовать развитию регионального сотрудничества.

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11:42 24.10.2024

Армения, Иран, БРИКС
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