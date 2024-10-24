Президент Армении провел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе

Президент Армении провел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал в четверг ряд указов, которыми произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе.

Так, Грачья Поладян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Египте, Омане и Алжире.

Армен Саркисян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Катаре и назначен Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Египте.

Армен Едигарян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла РА в Болгарии и Северной Македонии.

Цовинар Амбарцумян отозвана с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Италии, Мальте и Сан-Марино и назначена Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Болгарии.

Владимир Карапетян отозван с поста главы армянской дипмиссии в Украине и Молдове и назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Италии.

Сурен Багдасарян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Лаосе.

Рубен Согоян назначен главой армянской дипломатической миссии в Ираке. -0-

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20:20 24.10.2024

послы, назначения, дипкорпус, кадровые перестановки
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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