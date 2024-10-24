Президент Армении провел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе
ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал в четверг ряд указов, которыми произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе.
Так, Грачья Поладян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Египте, Омане и Алжире.
Армен Саркисян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Катаре и назначен Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Египте.
Армен Едигарян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла РА в Болгарии и Северной Македонии.
Цовинар Амбарцумян отозвана с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Италии, Мальте и Сан-Марино и назначена Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Болгарии.
Владимир Карапетян отозван с поста главы армянской дипмиссии в Украине и Молдове и назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Италии.
Сурен Багдасарян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Лаосе.
Рубен Согоян назначен главой армянской дипломатической миссии в Ираке. -0-
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20:20 24.10.2024