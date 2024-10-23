Разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе возможно только с участием РФ - Захарова повторила тезис Оверчука

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова озвучила тезис о том, что разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе возможно только с участием России.



«Я думаю, что дело здесь не в надежде или ее отсутствии, а в том, чтобы найти взаимоприемлемое решение, которое устраивало бы и Баку, и Ереван. В рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении мы активно работали все это время в этом направлении. Но собственно говоря, и впредь готовы оказывать партнерам всестороннее содействие. От разблокирования транспортных коммуникаций, мы уже говорили, выиграет в целом весь регион», - сказала Захарова в ходе брифинга в среду.



Она также обратила внимание на недавний комментарий заместителя председателя правительства Российской Федерации, сопредседателя трехсторонней рабочей группы Алексея Оверчука по данному вопросу.



"Он, в частности, подчеркнул, что, вот прямая цитата: "Разблокирование экономических и транспортных коридоров на Южном Кавказе возможно только с участием России". Поэтому работаем в этом направлении", - сказала Захарова.



Ранее вице-премьер РА Мгер Григорян заявил, что комиссия Армении, России и Азербайджана по разблокированию коммуникаций в регионе не действует из-за отсутствия консенсуса.



В ходе 12-го заседания трехсторонней рабочей группы в Москве в начале июня текущего года вице-премьеры Армении, России и Азербайджана Мгер Григорян, Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев достигли понимания относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз. -0-





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19:23 23.10.2024