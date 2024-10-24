Рубинян объяснил, почему не подписывается мирный договор с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. Вице-спикер НС РА, армянский спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян допустил, что в Азербайджане нет политической воли для подписания мирного договора с Арменией.



"Все готово к подписанию мирного договора. Если Азербайджан проявит политическую волю, то в очень короткие сроки он может быть подписан", - вице-спикер НС РА, армянский спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.



На вопрос о том, можно ли предположить, что в Азербайджане нет такой политической воли он ответил: "да, можно так предположить".



Он отметил, что сейчас предпринимается попытка подписать мирный договор и армянская сторона делает все возможное в этом направлении.



"Мы готовы уже сегодня подписать договор с согласованными пунктами. Готовы также в целом продолжить переговоры вокруг подписания мирного договора. Больше этого не скажу", - сказал Рубинян.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил послам ЕС о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном на основе согласованных статей и продолжить дальнейшие обсуждения по другим вопросам. -0-





Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

14:12 24.10.2024