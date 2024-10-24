Рубинян объяснил, почему не подписывается мирный договор с Азербайджаном

Рубинян объяснил, почему не подписывается мирный договор с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. Вице-спикер НС РА, армянский спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян допустил, что в Азербайджане нет политической воли для подписания мирного договора с Арменией.
 
"Все готово к подписанию мирного договора. Если Азербайджан проявит политическую волю, то в очень короткие сроки он может быть подписан", - вице-спикер НС РА, армянский спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян. 

На вопрос о том, можно ли предположить, что в Азербайджане нет такой политической воли он ответил: "да, можно так предположить".

Он отметил, что сейчас предпринимается попытка подписать мирный договор и армянская сторона делает все возможное в этом направлении. 

"Мы готовы уже сегодня подписать договор с согласованными пунктами. Готовы также в целом продолжить переговоры вокруг подписания мирного договора. Больше этого не скажу", - сказал Рубинян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил послам ЕС о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном на основе согласованных статей и продолжить дальнейшие обсуждения по другим вопросам. -0-

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

14:12 24.10.2024

Армения, Азербайджан, мирный договор, Рубинян
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

15:21 Премьер Армении и президент Азербайджана проводят встречу в Казани

15:01 Правительство Армении ужесточило порядок въезда граждан Индии, Ирака и Египта из-за большого числа незаконных мигрантов

14:12 Рубинян объяснил, почему не подписывается мирный договор с Азербайджаном

Самые популярные

МВФ оставил неизменным прогноз роста экономики Армении на 202...
22/10 МВФ оставил неизменным прогноз роста экономики Армении на 202...
« Октябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×