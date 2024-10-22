Секретарь Совбеза Армении обсудил со спецпомощником президента США вопросы региональной безопасности

Секретарь Совбеза Армении обсудил со спецпомощником президента США вопросы региональной безопасности

ЕРЕВАН, 22 ноября. /АРКА/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял во вторник специального помощника президента США, директора по делам Европы Совета нацбезопасности Майкла Карпентера, сообщает пресс-служба ведомства.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, охватывающих армяно-американские двусторонние отношения, коснулись реализации уже достигнутых договоренностей и наметили пути дальнейшего сотрудничества.

На встрече обсуждалась внерегиональная и региональная ситуация безопасности, стороны коснулись также переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанских отношений. Григорян подтвердил готовность скорейшего подписания мирного договора с Азербайджаном. -0-

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19:57 22.10.2024

Армения, Азербайджан, США, Григорян, Карпентер
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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