Секретарь Совбеза Армении обсудил со спецпомощником президента США вопросы региональной безопасности

ЕРЕВАН, 22 ноября. /АРКА/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял во вторник специального помощника президента США, директора по делам Европы Совета нацбезопасности Майкла Карпентера, сообщает пресс-служба ведомства.



Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, охватывающих армяно-американские двусторонние отношения, коснулись реализации уже достигнутых договоренностей и наметили пути дальнейшего сотрудничества.



На встрече обсуждалась внерегиональная и региональная ситуация безопасности, стороны коснулись также переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанских отношений. Григорян подтвердил готовность скорейшего подписания мирного договора с Азербайджаном. -0-



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19:57 22.10.2024