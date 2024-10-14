Спикеры НС Армении и Турции обсудили мирный процесс на Южном Кавказе и проект "Перекресток мира"

ЕРЕВАН, 14 октября. /АРКА/. Спикер армянского парламента рассказал о том, что обсудил с турецким коллегой Нуманом Куртулмушем.



"На полях 149-й Ассамблеи Межпарламентского союза у меня состоялась содержательная встреча со спикером Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Мы обсудили широкий круг двусторонних вопросов, мирный процесс на Южном Кавказе и регион в целом. Я также представил проект «Перекресток мира» правительства Армении. Мы договорились продолжить наши контакты в дальнейшем", - написал Симонян в Х.



Как сообщает пресс-служба парламента Армении, Симонян представил турецкой стороне последние события в процессе переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном и подтвердил готовность армянской стороны к процессу установления мира. -0-







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22:25 14.10.2024