Спикеры НС Армении и Турции обсудили мирный процесс на Южном Кавказе и проект "Перекресток мира"

Спикеры НС Армении и Турции обсудили мирный процесс на Южном Кавказе и проект "Перекресток мира"

ЕРЕВАН, 14 октября. /АРКА/. Спикер армянского парламента рассказал о том, что обсудил с турецким коллегой Нуманом Куртулмушем.

"На полях 149-й Ассамблеи Межпарламентского союза у меня состоялась содержательная встреча со спикером Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Мы обсудили широкий круг двусторонних вопросов, мирный процесс на Южном Кавказе и регион в целом. Я также представил проект «Перекресток мира» правительства Армении. Мы договорились продолжить наши контакты в дальнейшем", - написал Симонян в Х. 

Как сообщает пресс-служба парламента Армении, Симонян представил турецкой стороне последние события в процессе переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном и подтвердил готовность армянской стороны к процессу установления мира. -0-


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22:25 14.10.2024

Симонян, Армения, Турция, Куртулмуш
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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