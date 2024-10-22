США приветствуют целеустремленность и шаги Армении по содействию миру и стабильности – Карпентер

США приветствуют целеустремленность и шаги Армении по содействию миру и стабильности – Карпентер

ЕРЕВАН, 22 октября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял во вторник специального помощника президента США, директора по делам Европы Совета нацбезопасности Майкла Карпентера и старшего советника по переговорам на Кавказе Луиса Боно, сообщат пресс-служба правительства.

Майкл Карпентер сначала передал Пашиняну письмо от президента США Джо Байдена. Собеседники обсудили вопросы, связанные с переговорами по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Премьер подтвердил готовность Армении подписать мирный договор на основе уже согласованных статей и продолжить дальнейшие обсуждения. Пашинян выразил уверенность, что подписание договора будет способствовать взаимному доверию и придаст положительный импульс обсуждению и достижению согласия по другим вопросам.

Карпентер подчеркнул, что США приветствуют целеустремленность и шаги Армении по содействию миру и стабильности, а также отметил важность процесса делимитации границы и подписания Положения, подчеркнул готовность Соединенных Штатов и впредь способствовать миру и стабильности в регионе.

Состоялся обмен мыслями о возможностях разблокирования региональных коммуникаций. Карпентер подчеркнул поддержку США суверенитету и территориальной целостности Армении.

В ходе встречи были затронуты двусторонняя повестка сотрудничества Армения-США, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. -0-

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20:12 22.10.2024

Армения, США, Азербайджан, Карпентер, Пашинян
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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