В Армении создана новая межведомственная группа по координации сотрудничества с ЕС, в том числе по визовому режиму

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Межведомственная рабочая группа по координации мероприятий в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA) создана решением вице-премьера РА Мгера Григоряна.



Как сообщает пресс-служба правительства РА, новая структура займется разработкой программы действий правительства в рамках диалога о либерализации визового режима между Арменией и ЕС.



Группа также займется обновлением дорожной карты действий, предусмотренных соглашением между Республикой Армения, с одной стороны и, с другой стороны, Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и государствами-членами.



Определено, что графики-планы действий по реализации вышеуказанных целей должны быть представлены вице-премьеру Григоряну в двухнедельный срок.



Соглашение о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (CEPA), процесс ратификации которого длился около 3-х лет, вступило в силу 1 марта 2021 года. В сентябре 2024 года был официально запущен диалог о либерализации визового режима ЕС-Армения, ведется работа над новым всеобъемлющим документом под названием «Новая повестка партнерства».





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20:08 25.10.2024