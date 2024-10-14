В армянском МИД прокомментировали обвинения Азербайджана в якобы нарушениях Арменией трехстороннего заявления 2020 года

ЕРЕВАН, 14 октября. /АРКА/. В МИД Армении отреагировали на озвученные азербайджанской стороной обвинения в якобы халатном отношении Еревана к своим обязательствам, предусмотренным трехсторонним заявлением 9 ноября 2020 года.



"Мы должны смотреть на факты. Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 год предусматривает присутствие в Нагорном Карабахе российских миротворцев, а также существование Лачинского коридора шириной 5 км под контролем российских миротворцев, но ни Лачинского коридора, ни российских миротворцев нет", - заявила в интервью Арменпрессу пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.



Также трехстороннее заявление предусматривает, что вынужденные переселенцы и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и соседних регионов под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, однако Азербайджан заявляет, что территории Нагорного Карабаха не существует, Нагорного Карабаха нет, что, по сути, означает отказ от этого обязательства по трехсторонней декларации. "На сегодняшний день ни один армянский беженец или внутренне перемещенное лицо не вернулся ни на территорию Нагорного Карабаха, ни в соседние регионы", - констатировала Бадалян.



Кроме того, по трехстороннему заявлению предусматривается обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами - до сегодняшнего дня армяне содержатся в азербайджанских тюрьмах, в том числе и попавшие в плен в октябре и ноябре 2020 года. "Азербайджан заявляет, что они не военнопленные. Если они не военнопленные, то они заложники или иные удерживаемые лица- формулировка трехстороннего заявления касается любого лица, находящегося в тюрьме", - заявила пресс-секретарь.



Она заявила, что в Азербайджане также постоянно поднимается вопрос о пропавших без вести и Республика Армения поднимает этот вопрос, "поскольку в результате двух войн с армянской стороны числятся без вести пропавшими около тысячи человек, и мы готовы сотрудничать и в этом вопросе".



Бадалян упомянула также пункт 9-й трехстороннего заявления, согласно которому Республика Армения организует пропуск товаров, транспортных средств и людей по своей территории и гарантирует их безопасность. "В заявлении ясно написано об этом. Понятно, что Республика Армения должна сделать это в рамках своей юрисдикции и суверенитета", - сказала она, добавив, что физическое присутствие органов пограничной службы ФСБ РФ пунктом 9-м не предусмотрено.



"Проект правительства РА «Перекресток мира» также точно выражает дорожную карту по выполнению взятых на себя Республикой Армения обязательств, в рамках которых мы направили предложения азербайджанской стороне. Будучи заинтересованными в разблокировании всей транспортной и экономической инфраструктуры региона, что собственно и запланировано трехсторонним заявлением, мы предложили Азербайджану и предлагаем начать процесс разблокировки как можно раньше", - резюмировала Бадалян.





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14:54 14.10.2024