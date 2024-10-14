В Женеве проходит встреча Алена Симоняна со спикером парламента Турции

В Женеве проходит встреча Алена Симоняна со спикером парламента Турции

ЕРЕВАН, 14 октября. /АРКА/. В Женеве стартовала встреча спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна и спикера Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, сообщил помощник спикера НС Мовсес Арутюнян.

Несколькими минутами ранее Арутюнян сообщил, что запланированная встреча Симоняна со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Женеве отменена, пояснив, что в последний момент азербайджанская сторона отказалась от ранее достигнутой договоренности. -0-

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18:56 14.10.2024

Армения, Турция, Симонян, Куртулмуш
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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