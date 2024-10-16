Ардшинбанк вырастит лес

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. Сотрудники Ардшинбанка выступили с инициативой посадить и вырастить собственный лес.



«Ардшинбанк, как крупнейший коммерческий банк Армении, в полной мере осознает важность своей роли в охране окружающей среды и поддержке сообществ, занимающихся этим важным делом. Мы с гордостью объявляем о запуске нашего проекта по увеличению и восстановлению лесонасаждений. Проект подчеркивает приверженность банковского бизнеса борьбе за зеленое будущее нашей страны», - говорится в сообщении.



В рамках сотрудничества с общественной организацией «Мой лес Армения», занимающейся восстановлением зеленых легких Армении, сотрудники банка приступили к сбору семян дуба в естественных лесах Гегаркуникской области. По планам организаторов, на территории в 6 гектаров будет высажено порядка 20 000 саженцев, которые со временем превратятся в большой лесной массив, названный в честь Ардшинбанка, за 30 лет он поглотит около 150 тонн выбросов CO2.



«Леса - жизненно важный вопрос для Армении, ведь это не только красота нашей страны, это и здоровье нашего народа. Сейчас мы в самом начале пути, ведь дерево начинается с маленького семени, которому, чтобы превратиться в настоящее зеленое сокровище, предстоит пройти долгий и трудный путь. Конечно, есть некоторые опасения, взойдут ли семена, выживут ли саженцы. Но семена мы передали в надежные руки профессионалов. С организацией «Мой лес Армения» мы уже успешно работали над подобным проектом в общинах Джрашен и Урасар Лорийской области. Новый проект – продолжение начатого и возможность каждому из нас внести свой вклад в восстановление и приумножение лесного фонда региона Лори», - рассказала член правления Ардшинбанка, директор по управлению рисками Лусине Нерсисян.



Она выразила уверенность, что акция не только даст начало новому лесному массиву, но и еще больше сплотит коллектив Ардшинбанка, ведь его лозунг: «Вместе мы сильны».



«150 сотрудников выехали в Дилижан для сбора семян. Таким образом общими усилиями нам удалось собрать 108 кг желудей. С нетерпением будем ждать появления саженцев, а затем и полноценного леса. В этом я нисколько не сомневаюсь, как не сомневаюсь в том, что каждое посаженное дерево — не только новый шаг на пути к здоровому будущему уникальной природы нашей страны, но и шаг навстречу друг другу, ведь только вместе мы сильны», - сказала Нерсисян.



Деятельность Ардшинбанка регулируется Центральным банком Республики Армения. -0-





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16:32 16.10.2024