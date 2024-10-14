Франкофест - дыхание французской литературы в Армении (ВИДЕО)

ЕРЕВАН, 14 октября. /АРКА/. При генеральном спонсорстве «Акба Лизинг» второй год подряд проводится фестиваль французской книги «Франкофест 2024», способствующий распространению французских книг, литературы и культуры в Армении.



Организатором этого беспрецедентного культурного мероприятия выступила компания Newmag.



Newmag представил на французском книжном фестивале 5 новых книг на армянском языке.



«Акба Лизинг способствует распространению чтения в Армении и эта поддержка также является признательностью за литературу, искусство, армяно-французские культурные связи и многовековую дружбу между народами наших стран. Очень важно, что финансовые организации, помимо содействия развитию экономики и финансированию бизнеса, также спонсируют подобные культурные мероприятия», - сказал заместитель генерального директора «Акба Лизинг» Саркис Саркисян.



Директор издательского дома Newmag Артак Алексанян, отметил, в свою очередь, что «Акба Лизинг» по традиции способствует арменизации французской литературы и ее распространению.



«Мы очень рады, что у нас очень хорошие партнерские отношения с «Акба Лизинг», и я надеюсь, что это сотрудничество будет продолжительным», - сказал Алексанян.



Франкофест привозит в Армению самое значимое международное литературное мероприятие за последние 15 лет. Самая престижная во франкоязычном мире Гонкуровская премия открывает свой филиал в Армении.



Все издания книг знаменитого армянина Шарля Азнавура издательством Newmag осуществлялись при поддержке финансовой группы «Акба», «Акба Банка», «Акба Лизинг» и «Амунди-Акба».



Акба Банк является 100% акционером Акба Лизинг.



Акба Лизинг контролируется Центральным банком Армении.



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15:41 14.10.2024