Глава Минздрава Армении заявила о намерении ужесточить лицензирование медклиник после летального исхода

ЕРЕВАН, 17 октября. /АРКА/. Минздрав Армении намерен ужесточить лицензирование клиник, осуществляющих хирургические операции, заявила в четверг глава ведомства Анаит Аванесян.



"Это касается и пластических операций", - сказала Аванесян журналистам.



По ее словам, в ближайшее время правительство примет пакет изменений в процесс лицензирования, согласно которым будут установлены высокие планки и для этой сферы медицинской деятельности.



«Кроме того, инспекционные органы должны будут ужесточить свою работу», - сказала Аванесян.



Она добавила, что уже проводится проверка в клинике «Арткосмед» и если будут выявлены нарушения, то, возможно, клинику лишат лицензии.



В Ереване 8 октября скончалась 56-летняя женщина, которой была проведена пластическая операция. Ее осуществили в клинике пластической хирургии «Арткосмед». Члены семьи покойной обвинили в смерти женщины медучреждение.



Как отметила Аванесян, необходимо выяснить, имела ли место врачебная ошибка. Если да, то, как отметила Аванесян, ее последствия будут весьма серьезными. --0--





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16:50 17.10.2024